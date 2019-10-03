МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и китайская China National Petroleum Corp (CNPC) приостановили производство на совместном заводе Petrosinovensa, занимающемся улучшением качества нефти путём смешивания, вследствие санкций США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Государственные венесуэльская PDVSA и China National Petroleum Corp. остановили смешивание нефти на своем совместном предприятии Petrosinovensa на фоне накопления запасов нефти в результате санкций США по отношению к стране-члену ОПЕК", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компании также приостановили расширение завода.

Четыре совместных предприятия PDVSA и иностранных компаний (CNPC, "Роснефти", французской Total, норвежской Equinor и американской Chevron) в районе пояса Ориноко, мощностью до 700 тысяч баррелей в день, ранее занимались улучшением качества тяжелой венесуэльской нефти в качестве подготовки для экспорта.

Завод Petrosinovensa оставался единственным действующим таким проектом в Венесуэле после закрытия аналогичного Petropiar (СП с Chevron), также вследствие санкций США на нефть из Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.