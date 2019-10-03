МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. "Силовые машины" выступают против заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на локализацию производства газовой турбины большой мощности, заявил генеральный директор компании Тимур Липатов в рамках Российской энергетикой недели (РЭН-2019).

"Мы считаем, что газовые турбины нужны. Этот тезис поддерживаем. Теперь хотелось сказать, что СПИК, на наш взгляд, совершенно не нужен. СПИК для нас это такое изменение правил игры", — сказал Липатов.

Иностранные производители для выпуска российских газовых турбин могут либо заключить СПИК, либо выполнить условия по постановлению правительства 719, которое устанавливает необходимые требования для того, чтобы продукция считалась российской.

"Время для СПИКа прошло, и вводить СПИК сейчас — означает неравные условия для тех, кто в этом процессе серьезно подвинулся, например, мы", — сказал Липатов.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований — локализация производства в РФ необходимого оборудования.

Проект разработки отечественной турбины, правда пока не успешный, есть у совместного предприятия входящей в "Ростех" ОДК, "Интер РАО" и "Роснано". Кроме того, о планах разработки турбины заявили " Силовые машины " Алексея Мордашова. Параллельно крупные производители энергии прорабатывают варианты локализации выпуска турбин. "Интер РАО" ведет такие переговоры с GE, "Газпром энергохолдинг" — с Siemens, "РЭП Холдинг" — с Ansaldo, а также с Baker Hughes, a GE Company (в партнерстве с "Газпромом").

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.