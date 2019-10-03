БЕЙРУТ, 3 окт /ПРАЙМ/, Михаил Алаеддин. Российские университеты способны подготовить для Ливана специалистов нефтегазовой отрасли в связи с разработками новых месторождений в территориальных водах республики, заявил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

В четверг в Бейруте в здании Ливанского госуниверситета состоялось официальное открытие выставки российского образования, участие в которой принимают 20 университетов.

"Возможно, Ливан в скором войдет в новую для себя экономическую эру, когда, возможно, у Ливана появится нефть. Понадобятся специалисты на производстве и добыче нефти. На выставке представлены три вуза, которые готовят специалистов в данной области… Мы надеемся, что эти вузы будут востребованы ливанскими абитуриентами, в том числе в связи с выходом на ливанский рынок компаний "Роснефть" и "Новатэк". Мы считаем, что понадобятся там специалисты, хорошо знакомые с нашим технологическим комплексом, и я надеюсь, что у ливанцев в разных регионах появятся новые рабочие места в этой отрасли", — сказал Зайчиков.

Декан по работе с иностранными студентами Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Алексей Боков заявил РИА Новости, что интерес к вузу среди ливанских студентов начал расти и до того, как в прибрежных водах были обнаружены нефть и газ.

"Мы обратили внимание на Ливан благодаря Российскому центру науки и культуры. Выставка российских университетов, которая прошла в прошлом году, уже дала свои результаты",- сказал он.

Боков отметил, что "двери вуза всегда открыты не только для преподавателей других университетов, но и для сотрудников нефтегазовых компаний, которые, к примеру, работают на территории Ливана и заканчивали, возможно, давно, и естественно, им нужна переподготовка и курсы повышения квалификации".

"Мы не ориентируемся только на подготовке российских специалистов. Наш университет входит в пул десяти лучших нефтяных университетов мира, и уже пятый год сохраняем свои позиции", — добавил Боков.