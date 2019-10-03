МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Норматив по содержанию хлорорганики в нефти может быть снижен до уровня 2,2-2,5 ppm с нынешних 6 ppm, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения вопросов качества нефти у вице-премьера России Дмитрия Козака.

Козак в четверг провел совещание по вопросам качества нефти в системе магистральных нефтепроводов. По итогам совещания представитель вице-премьера Илья Джус сообщил журналистам, что разногласия по контролю качества нефти в системе "Транснефти" сняты, решения скоро будут формализованы.

"Вопрос норматива еще обсуждается, речь шла (о снижении — ред.) до 2,2-2,5", — сказал собеседник агентства. В настоящий момент максимально допустимый уровень — 6 ppm (частей на миллион).

Собеседник агентства также отметил, что главный итог совещания у Козака заключается в том, что операционный контроль за качеством нефти на всех пунктах приема (в том числе не принадлежащих "Транснефти") должен нести собственник магистральных нефтепроводов.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).

В середине августа на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым президент "Транснефти" Николай Токарев, говоря о предотвращении ЧП, подобных загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба", предложил передать в операционное управление "Транснефти" пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему, а также ввести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти. По словам пресс-секретаря премьера Олега Осипова, в адрес председателя правительства также поступило письмо "Роснефти", где была высказана иная точка зрения.

Позднее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер в письме Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию хлорорганики в ней до уровня не более 1 ppm с нынешних 6 ppm.