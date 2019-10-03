ТАЛЛИН, 3 окт /ПРАЙМ/. Американо-японская компания GE Hitachi (GEH) и планирующее построить атомную электростанцию эстонское энергетическое предприятие Fermi Energia в четверг подписали протокол о намерениях разместить в Эстонии малый модульный атомный реактор BWRX-300, сообщил вице-президент GEH по проектам атомных станций Джон Болл.

По его словам, цель протокола — проанализировать экономические возможности создания кипящего водяного реактора малой мощности BWRX-300, выбор места и нормативно-правовую базу Эстонии.

"Модульный реактор BWRX-300 — это прорыв в технологиях. Он может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Мы работаем над тем, чтобы доказать безопасность инновационной реактивной технологии, техническую мощь и экономическую эффективность", — сообщил Болл порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс отметил, что кипящие водяные реакторы десятилетиями безопасно, экономично и надежно работают в северных странах, будучи масштабным источником энергии с нулевым выбросом СО2. Fermi Energia надеется запустить атомный реактор в начале 2030 года.

BWRX-300 — кипящий водяной реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением, работающий на основе лицензированного Комиссией по атомной энергии США реакторного типа ESBWR.