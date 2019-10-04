ГАВАНА, 4 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит в пятницу кубинское нефтяное месторождение "Бока де Харуко", где состоится запуск буровой установки.

Медведев находится на Кубе с двухдневным визитом. Днем ранее он провел переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем. По итогам российско-кубинских переговоров был подписан ряд совместных документов.

Ранее первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько рассказал, что на месторождении пройдет церемония запуска компанией "Зарубежнефть" бурения горизонтальной скважины на "Бока де Харуко" с использованием новых технологий. Запланировано бурение первой горизонтальной скважины на этом месторождении, всего таких будет три.

"Роснефть" и "Зарубежнефть" рассматривают участие в проектах на Кубе — прорабатываются проекты по повышению эффективности эксплуатации зрелых месторождений Кубы и освоению Блока-37 на кубинском шельфе.