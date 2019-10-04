МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Гендиректор британской нефтегазовой компании BP Боб Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, говорится в сообщении компании.

Всего Дадли проработал в BP 40 лет, из которых девять лет он занимал пост ее гендиректора. "64-летний Боб Дадли решил уйти в отставку с поста генерального директора группы и из совета директоров BP после объявления 4 февраля 2020 года финансовых итогов компании за весь 2019 год, он уйдет в отставку 31 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Место Дадли займет Бернард Луни (Bernard Looney), который в настоящее время возглавляет в BP направление разведки и добычи (upstream). Луни войдет в совет директоров BP 5 февраля 2020 года.

"Боб Дадли посвятил всю свою карьеру служению этой отрасли. Он был назначен гендиректором, вероятно, в самое сложное время в истории BP. За время своей работы он руководил восстановлением после аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, сделал из BP более сильную и безопасную компанию и помог ей восстановить свое положение в качестве одного из лидеров энергетического сектора", — приводится в сообщении комментарий председателя совета директоров BP Хельге Лунда (Helge Lund).

Британская BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.