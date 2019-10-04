ВАРШАВА, 4 окт — ПРАЙМ. Польша после 2022 года не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Перт Наимский в эфире Польского радио.

"И Baltic Pipe, и расширение терминала СПГ — это наш стратегический выход из сложившейся ситуации зависимости от россиян", — сказал Наимский.

"После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет с другого направления", — сказал он.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG импортировала из России на 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году (на 6,4%). Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.

Планируемая мощность газопровода — 10 миллиардов кубометров. Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.