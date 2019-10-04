БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в своём Twitter, что проведёт следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа с РФ и Украиной 28 октября.

"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября", — говорится в сообщении.

Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия не возражает против проведения трехсторонних консультаций по газу с ЕК и Украиной 28 октября, можно считать, что дата согласована.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров на министерском уровне прошел 19 сентября в Брюсселе. Участники встречи сочли ее конструктивной и договорились продолжать консультации.