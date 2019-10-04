КИЕВ, 3 окт — ПРАЙМ. Госкомпания "Оператор ГТС Украины" подала в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявку на сертификацию, надеется получить лицензию на транспортировку газа до 1 января 2020 года, сообщил глава компании Сергей Макогон.

"Сегодня крайне важный день для нового оператора ГТС — мы подали заявку на сертификацию. Надеемся, что регулятор оперативно рассмотрит нашу заявку и до 1 января 2020 года оператор получит лицензию на транспортировку газа", — написал Макогон в Facebook в пятницу.

Как сообщили в компании, после получения лицензии компанией "Оператор ГТС Украины" до конца года также ожидается подтверждение сертификации со стороны Секретариата Энергетического сообщества.

"Прохождение сертификации — финальный этап проекта по отделению оператора ГТС Украины (анбандлингу). После прохождения сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" получит полномочия для осуществления транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС также является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа по территории Украины с 1 января 2020 года", — сообщается на сайте компании.

С 1 июля 2019 начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передано с АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу текущего года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлингу станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинённая министерству финансов Украины.