МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Точных сроков рассмотрения Данией заявки на прокладку газопровода "Северный поток-2" все еще нет и неизвестно, произойдет ли это до конца года, заявил РИА Новости глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что шанс на получение разрешения от Дании на прокладку газопровода "Северный поток-2" через её воды сохраняется, при отказе же срок реализации и стоимость проекта увеличатся.

"Пока невозможно сказать, сколько займет процесс (рассмотрения заявки – ред.)", — сказал Фальбе-Хансен, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать решения датской стороны до конца года.

При этом он отметил, что пока в Копенгагене склоняются к юго-восточному маршруту.

"По нынешней оценке, исходя из ряда параметров, касающихся окружающей среды и безопасности, юго-восточный маршрут по континентальному шельфу предпочтительнее, чем северо-западный", — сказал Фальбе-Хансен.

Проект "Северный поток-2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания остается единственной не выдавшей разрешение на строительство. С 2017 года по апрель 2019 года на её рассмотрение были поданы три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.

В июле оператор проекта Nord Stream 2 AG решила отозвать первую заявку (на базовый маршрут), которая требовала участия МИДа Дании, для ускорения процесса согласования остальных (на северо-западный и юго-восточный маршруты). Как Nord Stream 2, так и компания "Газпром" заявляли, что Дания намеренно затягивает согласование маршрута. "Газпром" также говорил, что возможная задержка Данией постройки "Северного потока-2 " может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.