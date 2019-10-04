С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — ПРАЙМ. Обе нитки "Турецкого потока" будут готовы до конца года, если Болгария будет готова принять газ, то поставки пойдут и по второй, сообщил журналистам заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Так, на вопрос о том, планирует ли "Газпром" до конца года запустить сразу две нитки газопровода, одна из которых рассчитана на поставки в Турцию, а другая — в страны Европы через Болгарию, Хандога ответил: "Обе нитки будут готовы до конца года и запустятся".

В то же время Хандога переадресовал болгарской стороне вопрос о том, будет ли она готова к этому времени принять газ из "Турецкого потока". "Мы будем готовы им поставлять газ", — сказал он.

"То есть газопровод будет готов работать. Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет", — заключил топ-менеджер компании.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

"Булгартрансгаз" в январе принял окончательное решение о расширении ГТС страны от границы с Турцией до Сербии, чтобы иметь возможность принимать газ "Турецкого потока". Решение было принято по итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании, в том числе "Газпром", забронировали 100% будущих объемов газа.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в сентябре говорил, что Россия рассчитывает на сроки, которая обозначила по готовности новой ГТС болгарская сторона, то есть на готовность для поставок газа из "Турецкого потока" к 1 января 2020 года. В то же время, соответствующей договор с подрядчиком "Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering подписали только в сентябре. Согласно предварительному плану, длина магистрального газопровода "Балканский поток" составит около 474 километров, диаметр — 1200 миллиметров. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 615 дней.