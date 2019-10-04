МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Около 71,5 тысячи человек остались без электричества в Чечне, сообщается на сайте Минэнерго России.

Уточняется, что 4 октября в 19.41 мск действием защиты отключились линии электропередач 110 кВ "Плиево – Самашки" и "ГРП-110 – Самашки" (ДЗО ПАО "Россети" – АО "Чеченэнерго"). Причина происшествия выясняется.

Одновременно на Грозненской ТЭС (ПАО "ОГК-2") отключился выключатель 110 кВ. Станция снизила рабочую мощность на 173,4 МВт с учетом ограничений.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 71,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 20 МВт", — указывается в сообщении. Ведутся аварийно-восстановительные работы.