МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение около 71,5 тысячи человек, остававшихся без электричества в Чечне, сообщает Минэнерго России.

Ранее ведомство сообщало, что 4 октября в 19.41 мск действием защиты отключились линии электропередач 110 кВ "Плиево – Самашки" и "ГРП-110 – Самашки" (ДЗО ПАО "Россети" – АО "Чеченэнерго"). Одновременно на Грозненской ТЭС (ПАО "ОГК-2") отключился выключатель 110 кВ. Станция снизила рабочую мощность на 173,4 МВт с учетом ограничений. Около 71,5 тысячи человек оставались без электричества.

"В 21.15 на подстанции 110 кВ "Самашки" включен трансформатор Т-1, части потребителей подано напряжение. Произведены переключения в сети 35-110 кВ и всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении министерства.