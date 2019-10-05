МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Власти Венесуэлы задержали президента Sinovensa и еще двух должностных лиц в рамках расследования дела о коррупции в компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Sinovensa — совместное предприятие венесуэльской PDVSA и китайской CNPC. Все трое задержанных являются венесуэльцами.

В конце 2017 года министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки контрактов PDVSA и ее предприятий на фоне громкого коррупционного скандала вокруг PDVSA и задержания возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и PDVSA Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса. Они подозреваются в причастности к коррупции.

Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, являющейся американским подразделением PDVSA. В числе задержанных — президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик. Причиной задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит собственность государства.