ВАШИНГТОН, 5 окт /ПРАЙМ/. Министр энергетики США Рик Перри требовал от Киева включить американцев в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз", пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" расширила свой совет директоров, включив в него американцев. По словам одного из источников … среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора, базирующиеся в штате Техас — родном штате Перри", — сообщает издание.

Politico также указывает, что Перри оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского с тем, чтобы борьба с коррупцией была активизирована. Однако свидетельств того, что он просил расследовать дела бывшего вице-президента США Джо Байдена, нет.