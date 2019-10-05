БАКУ, 5 окт /ПРАЙМ/. Азербайджан, Россия и Иран готовятся к созданию энергетического коридора, заявил министр экономики Азербайджана Шахир Мустафаев.

"В настоящее время готовятся документы технико-экономического обоснования по созданию энергетического коридора Азербайджан-Россия-Иран "Север-Юг". Все эти работы служат расширению нашего сотрудничества в энергетической сфере", — сообщил Мустафаев журналистам.

При этом министр отметил, что энергетические системы Азербайджана и России действуют в параллельном режиме и ведется обмен электроэнергией.

"Так, в 2018 году из Азербайджана в Россию было экспортировано более 121 миллиона кВт/час электроэнергии, а из России импортировано свыше 76 миллионов кВт/час электроэнергии", — сказал министр.