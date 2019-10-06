СТАВРОПОЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Четвертую очередь Старомарьевской солнечной электростанции запустили в Грачевском районе Ставропольского края, общая её мощность достигла 50 МВт, сообщил журналистам руководитель строительства солнечных электростанций в крае компании "Солар Системс" Дмитрий Дегтярев в рамках пресс-тура федеральных СМИ по Ставрополью.

Первая очередь солнечной электростанции была запущена на Ставрополье в июле. Позже были введены в строй еще две. Мощность каждой из них — 12,5 мегаватт.

"На этой неделе мы запустили четвертую очередь, также на 12,5 мегаватт. Общая мощность электростанции составила 50 мегаватт", — сказал Дегтярев. Он добавил, что до конца текущего года должна быть завершена и пятая очередь, но уже на 25 мегаватт. "Сомнений, что успеем, нет, потому что больше половины оборудования завезено и уже частично смонтировано. Погода, думаю, сильно не помешает", — отметил он.

"Локализация у нас 70%, то есть большинство оборудования, материалов и услуг — российские. Наша компания имеет электрохимический завод в Подольске. Там мы производим кремниевые пластины для солнечных панелей и совместно с Китаем делаем ФЭМы (фотоэлектрические модули)", — сказал он.

В целом проект строительства Старомарьевской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт планируется завершить к апрелю. Она станет самой крупной СЭС в России, вырабатывая около 150 миллионов киловатт/часов электроэнергии в год. На площади в 288 гектаров будут установлены 320 тысяч ФЭМов.