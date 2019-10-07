МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики США Рик Перри пообещал поддержку властям Литвы в блокировании импорта электроэнергии с БелАЭС, сообщается на сайте правительства балтийской республики.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во время встречи с Перри обсудил перспективы двустороннего сотрудничества в энергетике и других областях.

"Во время встречи большое внимание было уделено синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы и безопасности Островецкой АЭС в Белоруссии. Премьер-министр подчеркнул, что Островецкая АЭС небезопасна, и Литва сохраняет сильную позицию по блокированию импорта электроэнергии с Островецкой АЭС. Премьер-министр призвал США более активно заниматься этим вопросом. Министр энергетики США Рик Перри пообещал поддержку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер поблагодарил США за растущее внимание к энергетическим проектам, разрабатываемым в странах Балтии. По словам Сквернялиса, Литва готова перейти от закупок единичных партий сжиженного природного газа (СПГ) из США к более глубокому сотрудничеству и заинтересована во всех вариантах поставок СПГ из США.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.