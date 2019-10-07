МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики США Рик Перри в ходевизита в Литву заявил, что видит угрозу в реализуемом российской компанией "Газпром" газопровода "Северный поток-2".

Глава американского Минэнерго прибыл на конференцию трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

"Северный поток-2" станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", — цитирует слова Перри латвийское издание Delfi.lt.

Он также отметил, что после ввода в строй нового трубопровода страны Европы станут более подвержены риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Москва будет иметь возможность прекратить транзит газа через Украину.

В ответ на это глава МИД Литвы предложил сделать воротами для поступающего из США в Европу СПГ Клайпеду. "Нам нужен ваш сланцевый газ в Европе", — сказал дипломат и добавил, что "мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере".