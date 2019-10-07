КИЕВ, 7 окт — ПРАЙМ. Украина в январе-сентябре 2019 года увеличила 44% импорт газа из ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,6 миллиарда кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба "Укртрансгаза".

"Всего за девять месяцев 2019 года на Украину импортировано 11,6 миллиарда кубометров голубого топлива, что больше на 44% аналогичного прошлогоднего объема", — говорится в сообщении.

По данным компании, за девять месяцев этого года Украина импортировала 7,3 миллиарда кубометров газа из Словакии, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года, 3,3 миллиарда кубометров — из Венгрии (на 30% больше) и 1,1 миллиарда кубометров – из Польши (на 101% больше).

Вместе с тем за девять месяцев текущего года Украина осуществила транзит газа из РФ в ЕС в объеме 64,3 миллиарда кубометров, что на 1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, компания сообщила, что за девять месяцев Украина добыла 15,5 миллиарда кубометров газа, этот показатель остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В Брюсселе 19 сентября прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по газу, по итогам которых министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что украинская сторона взяла в работу представленные ей предложения по прямым поставкам российского газа. Он отметил, что Россия готова доказывать Украине экономическую выгоду такого варианта.