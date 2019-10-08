МЕХИКО, 8 окт /ПРАЙМ/. Министерство энергетики Эквадора заявило об остановке добычи на трёх месторождениях государственной Petroamazonas, заблокированных неизвестными людьми.

"Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора сообщает об остановке операций на трёх месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос под управлением государственной компании Petroamazonas EP в связи с блокировкой производственных мощностей лицами, не вовлеченными в производство", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

По информации минэнерго, потери от остановки добычи составляют 60 тысяч баррелей в день, руководство на каждом из месторождений ведёт переговоры с протестующими.

Министерство запросило объединенное командование вооруженных сил усилить охрану предприятий и подчеркнуло, что принятие решений и контроль в стратегических отраслях, к которым относится нефтепереработка, является прерогативой правительства.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.

Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. 447 человек задержаны в результате беспорядков. Морено заявил, что власти не станут пересматривать пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин и согласованный с руководством МВФ, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования.