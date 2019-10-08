МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Финский концерн Fortum договорился с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке более 20,5% акций немецкой компании Uniper, говорится в сообщении Fortum.

"Fortum заключила соглашение с Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper примерно за 2,3 миллиарда евро, в результате чего доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5% и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

За каждую акцию Uniper в рамках сделки Fortum заплатит 23,97 евро. Отмечается, что сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2020 года. "Fortum ведет переговоры с российскими государственными органами и подготовил заявку в Федеральную антимонопольную службу России", — говорится в сообщении.

В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций. Fortum сообщал, что выплатил в рамках сделки в общей сложности 3,7 миллиарда евро, из которых за счет собственных средств профинансировал 1,95 миллиарда евро и за счет кредитов — 1,75 миллиарда евро.

В сентябре 2018 года глава ФАС Игорь Артемьев говорил в интервью газете "Коммерсант", что по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли финскому Fortum нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%, — электроэнергетика таким статусом не обладает, но им обладает один водоканал, который есть среди активов Uniper в России. Пока немцы не избавятся от этого водоканала, "дальше идти нельзя", отмечал чиновник.

Разрешение ФАС на сделку понадобилось, так как обе иностранные компании владеют активами в РФ. Финскому Fortum принадлежит 94% акций российского "Фортума" — одного из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь ТЭС. Общая установленная мощность — 4,8 ГВт. Uniper принадлежит 83,73% акций российской "Юнипро". В состав "Юнипро" входят пять электростанций общей мощностью 11,2 ГВт.