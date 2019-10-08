МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-августе снизились на 3,2% по сравнению с январем-августом 2018 года и составили 79,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом объем экспорта нефти в январе-августе вырос на 2,4% — до 173,444 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-августе снизился на 10,3% — до 91,689 миллиона тонн, в денежном выражении — на 15%, до 43,93 миллиарда долларов.

В августе экспорт нефти из РФ вырос по отношению к июлю на 0,4% — до 23,262 миллиона тонн, доходы снизились на 1,6% — до 10,3 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в августе увеличился на 4,9% относительно июля — до 10,558 миллиона тонн, доходы — на 4,8%, до 5,03 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-августе 2019 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,971 миллиарда долларов.

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ за восемь месяцев увеличился на 5,8%, до 134,356 миллиона тонн.

В августе текущего года на экспорт было поставлено 18,091 миллиона тонн угля (рост на 38,4% относительно объемов июля) на общую сумму 1,38 миллиарда долларов (рост на 39,5%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в январе-августе 2019 года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 12,7 миллиарда кВт.ч.

В августе экспорт вырос на 48% по сравнению с показателем июля — до 1,77 миллиарда кВт.ч. При этом в июле было зафиксировано сокращение экспорта — на 13,1% к июню, до 1,2 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-августе составили 588,7 миллиона долларов, увеличившись на 28,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В августе показатель составил 78,1 миллиона долларов, показав увеличение на 49,9% по сравнению с июлем.

Импорт электроэнергии за январь-август составил 1,136 миллиарда кВт.ч, сократившись на 76,1%. В денежном выражении показатель сократился на 73%, составив 20,5 миллиона долларов.

В августе импорт электроэнергии в физическом выражении сократился на 4,3% по отношению к июлю, до 144 миллиона кВт.ч., в денежном выражении — на 18,5%, до 1,9 миллиона долларов.