МИНСК, 8 окт — ПРАЙМ. Белоруссия может снизить объем импорта газа из России в 2020 году в связи с запуском Белорусской АЭС, заявил во вторник министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"Он может быть ниже того объема, который… потреблен в этом году", — сказал Каранкевич журналистам на полях Белорусского энергетического экологического форума. Таким образом министр ответил на вопрос об ожидаемых объемах в связи с вводом в эксплуатацию АЭС.

В 2019 году ожидается потребление газа в объеме примерно 20 миллиардов кубометров, уточнил он.

"На уровне субъектов хозяйствования действительно ведется работа по подготовке соответствующего контракта на следующие периоды. Могу сказать только одно, что в соответствии с соглашениями, которые сейчас действуют в газовой сфере, предусматривается удовлетворение в полном объеме потребностей Республики Беларусь в природном газе. Это было и в предыдущих годах, и будет на 2020 год. Конкретно об этом объеме пока ведутся соответствующие расчеты, уточнения", — заметил руководитель ведомства.

В 2018 году Россия увеличила поставки газа в Белоруссию до 20,33 миллиарда кубометров газа против 19 миллиардов кубометров в 2017 году.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В соответствии с планами, первый энергоблок станции должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.