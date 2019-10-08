КАИР, 8 окт /ПРАЙМ/. Египет обеспечит 20% поставок оборудования и услуг при выполнении первого этапа строительства АЭС "Эд-Дабаа", заявил во вторник министр военной промышленности Мухаммед аль-Ассар.

Он принял участие в первом дне работы промышленной и технологической выставки "Большая промышленная неделя", которая проходит в Международном выставочном центре в Каире.

"Министерство военной промышленности отвечает за вопросы локализации производственных мощностей, которые будут снабжать российский проект АЭС оборудованием египетского производства. На первом этапе — это создание первого энергоблока АЭС, на 20% будут использоваться египетские составляющие", — сказал министр.

Он пояснил, что речь идет о подрядных работах, строительстве объектов инфраструктуры, поставках стали, труб, кабеля и другой продукции, которая производится в Египте.

По его словам, речь идет не только о предприятиях министерства, но и других промышленных объектах Египта. "Министерство играет роль организатора поставок, выполнения подрядов египетской стороной в этом проекте", — добавил египетский министр.

АЭС, которая строится в Египте с участием РФ, будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году. В настоящее время проект проходит процедуру лицензирования, некоторое время назад была официально утверждена площадка под строительство станции.