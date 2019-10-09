МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Министерство энергетики Эквадора заявило об остановке добычи еще на двух месторождениях государственной Petroamazonas, заблокированных неизвестными людьми.

Ранее минэнерго Эквадора сообщило об остановке добычи на трех блоках в провинциях Орельяна и Сукумбиос.

"Министерство энергетики и природных ресурсов сообщает, что работы на нефтяных блоках 44 и 18, которые располагаются в провинции Орельяна, приостановлены из-за присутствия на объектах людей, не вовлеченных в производство, что приведет к потере в добыче в 7041 барреля нефти", — говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, около 14.00 (22.00 мск 8 октября) примерно 30 человек проникли на территорию блока Pucuna и заставили сотрудников приостановить работу, еще 60 человек помешали работе на блоке Palo Azul.

Министерство отмечает, что сотрудники Petroamazonas не пострадали.

Согласно заявлению министерства, на данный момент потери в добыче уже составляют 143 тысячи баррелей в день. Ожидается, что по итогам дня компания Petroamazonas, которая в обычных условиях добывает 437 тысячи баррелей в день, произведет на 188 тысяч баррелей меньше.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.

Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. 570 человек задержаны в результате беспорядков. Морено заявил, что власти не станут пересматривать пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин и согласованный с руководством МВФ, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования.