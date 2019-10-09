ТОКИО, 9 окт /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Несмотря на быстрое восстановление поставок нефти Саудовской Аравией после атак в середине сентября, будущее во многом зависит и от геополитических рисков в регионе и от того, насколько они затронут производство нефти, рассказал РИА Новости управляющий директор НИИ энергии и экономики Японии Кэн Кояма.

"Мы должны понимать, что атака на нефтяное производство Саудовской Аравии – это факт, это было осуществлено. Как будет развиваться дальше производство нефти с учетом всех факторов на Ближнем Востоке, включая проблемы, связанные с Ираном? Будет ли производство нефти стабильным или подобные крупномасштабные остановки возможны и в будущем? От этого будет зависеть и нефтяной рынок, и вся мировая экономика", — считает эксперт.

Эксперт не исключает, что случившаяся крупномасштабная остановка в поставках нефти может стать не последней, а ее влияние на рост цен на нефть и на мировую экономику будет зависеть от многих факторов. США и Саудовская Аравия считают виновником недавних атак Иран, а значит, в отношении Ирана могут быть приняты жесткие меры. Иран со своей стороны предупреждает, что любая атака на него приведет к полномасштабной войне.

"Все зависит от того, закрепится ли нынешнее положение вещей или, наоборот, произойдет нарастание напряженности. И опять же – приведет ли это к остановкам поставок нефти или нет: возможен сценарий, что даже при столкновении влияния на поставки нефти не будет. Можно со всей определенностью сказать лишь, что если такая же крупномасштабная остановка производства произойдет снова, цены опять начнут расти. А это будет минусом для мировой экономики. В особенности для стран – импортеров нефти. Те страны, которые продолжат в ситуации роста цен уверенно поставлять нефть, на непродолжительное время окажутся в плюсе", — считает эксперт.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес. В понедельник Саудовская Аравия сообщила о восстановлении добычи до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки).