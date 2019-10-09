МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Американская компания ExxonMobil рассматривает возможность продажи шельфовых активов в области разведки и добычи в Малайзии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, компания может привлечь в результате продажи активов от 2 до 3 миллиардов долларов. Источники добавили, что ExxonMobil начала рассматривать потенциальных покупателей, которыми могут стать другие крупные энергетические компании, у которых есть интересы в регионе.

В то же время пока идет только предварительная стадия рассмотрения возможной сделки, и компания еще может отказаться от нее, отметили источники агентства. Exxon добывает нефть и газ в Малайзии совместно с государственной компанией страны Petroliam Nasional Bhd.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.