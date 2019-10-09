КИЕВ, 9 окт — ПРАЙМ. "Газпром" сможет с 2020 года напрямую поставлять газ крупным предприятиям на Украине после имплементации ею норм ЕС, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Ничто не мешает "Газпрому" начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении и как только мы внедрим европейские нормы… рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они своей ценовой политикой будут дешевле, чем другие поставщики", — сказал Коболев на газовом форуме, комментируя возможность прямых поставок газа из России на Украину.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий", — добавил глава украинской госкомпании, которая ранее была единственным покупателем газа у "Газпрома" на Украине.