МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" интересуется покупкой доли бразильской Petrobras в двух добычных проектах в Нигерии, страна ждет от компании окончательного решения, сообщило нигерийское министерство нефти в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что глава ведомства Тимипре Силва во вторник принял у себя делегацию представителей российской компании. При этом в ходе Российской энергетической недели, проходившей на прошлой неделе в Москве, министр уже обсудил перспективы сотрудничества с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

"Делегация "Лукойла" выразила свою приверженность принятию окончательного инвестиционного решения о покупке долей бразильской Petrobras в двух месторождениях в Нигерии", — сообщает ведомство.