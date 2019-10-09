ДЮССЕЛЬДОРФ, 9 окт — ПРАЙМ. Ввод "Северного потока-2" не покроет растущий спрос на газ в Европе, в перспективе дефицит составит порядка 100-300 миллиардов кубометров в год, сообщил журналистам главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

"Если посмотреть на поставки газа внутри Европы, западной Европы, следует осветить сокращение объемов добычи поставок из Норвегии, Британии… образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением. Этот дефицит газа, который образуется, невозможно будет удовлетворить полностью поставками по "Северному потоку-2", баланс необходимо будет восстановить с помощью поставок, приема СПГ, эксплуатации терминалов по отгрузке СПГ", — сказал Ширенбек.

"Мы знаем практически примерно величину этого дефицита, который образуется, и компенсировать его можно будет только за счёт поставок СПГ. Дефицит довольно большой, там будет место и для трубопроводного газа, и для СПГ", — сказал Ширенбек.

По его словам, объём дефицита зависит от множества факторов.

"В абсолютных цифрах от 100 до 300 миллиардов (кубометров — ред.) в год. Диапазон большой. Пропускная способность "Северного потока-2" — 55 миллиардов в год. Кроме того, есть ряд неизвестных (факторов — ред.), мы не знаем в частности, как быстро будут сокращаться объемы добычи в Норвегии, соответственно поставки из Норвегии", — сказал он.