МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" впервые поставит сжиженный природный газ немецкой Energie Baden-Wuerttemberg AG (EnBW), которой российская компания уже поставляет трубопроводный газ с 2012 года по долгосрочному контракту, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник, знакомый с договоренностями сторон.

"Новатэк"… впервые поставит СПГ немецкой EnBW AG… Сделка дополняет долгосрочное соглашение между компаниями о продаже трубопроводного газа, которое действует до 2022 года. Согласно этому соглашению, "Новатэк" поставляет EnBW газ от европейских поставщиков, поскольку только "Газпром" может экспортировать российский трубопроводный газ в Европу", — пишет агентство, ссылаясь на слова своего собеседника.

Отмечается, что сделка поможет EnBW развивать свое трейдинговое СПГ-подразделение.

"Новатэк" в 2012 году подписал десятилетний контракт с EnBW на поставку ежегодно порядка 2 миллиардов кубометров газа в год. Компания объявляла, что в рамках соглашения газ будет закупаться на европейском рынке за счет трейдинговых операций. Фактические поставки газа начались с 1 октября 2012 года.