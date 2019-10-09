БЕРЛИН, 9 окт /ПРАЙМ/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит "нормандской четверки", стороны согласились, что выполнены все условия для его проведения, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"В центре беседы стоял вопрос подготовки возможного саммита в "нормандском формате". Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа первого октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона", — сообщил Зайберт журналистам.

Стороны также подчеркнули особую значимость быстрого достижения договоренностей по будущему транзиту российского газа через Украину.