МЕХИКО, 9 окт /ПРАЙМ/. Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора сообщило об остановке работы Трансэквадорской системы нефтепроводов из-за падения добычи и низкой загрузки системы.

"Трансэквадорская система нефтепроводов (SOTE) остановила свою работу с 13:00 сегодня, 9 октября, из-за низкого уровня поставки сырой нефти, вызванного приостановкой работ на нефтяных месторождениях под управлением Petroamazonas после их захвата посторонними лицами. На сегодняшний день убытки от остановки работы составляют 12,8 миллиона долларов, объём недобытой нефти за время простоя составил 231,8 тысячи баррелей", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее минэнерго Эквадора сообщило об остановке добычи на пяти блоках в провинциях Орельяна и Сукумбиос: неизвестыне проникли на территорию блоков и заставили сотрудников приостановить работу.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов для протеста против экономической политики правительства.

Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами, 570 человек задержаны в результате беспорядков. Морено заявил, что власти не станут пересматривать согласованный с руководством МВФ пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования.