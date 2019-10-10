МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" ожидает, что ежегодный прирост спроса на СПГ-бункеровку в перспективе до 2030 года составит до 40 миллионов тонн, говорится в презентации главы "Газпромнефть Марин Бункер" Алексея Медведева, представленной на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2019".

"Прогнозы экспертов в отношении спроса на СПГ бункер существенно варьируются, но в основном находятся в диапазоне от 10 до 40 миллионов тонн СПГ в год в перспективе до 2030 года", — говорится в презентации.

Отмечается также, что темпы роста числа судов на СПГ будут значительно опережать динамику роста мирового флота в целом. Так, мировой флот, по прогнозам компании, до 2030 года будет ежегодно увеличиваться в среднем на 0,9%, а газотопливный флот — на 29%.

"Прирост количества судов на СПГ будет обеспечиваться преимущественно за счет обновления флота. Согласно прогнозам Lloyds List и DNV GL, почти треть новых судов будет строиться с газотопливными двигателями. Данный прогноз не учитывает возможности переоборудования судов, что является менее целесообразным с экономической точки зрения, однако технически возможно", — сообщается в презентации.