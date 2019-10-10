МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" введёт в эксплуатацию свое первое судно-бункеровщик СПГ во втором квартале 2021 года, говорится в презентации главы "Газпромнефть Марин Бункер" Алексея Медведева, представленной на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2019".

"Пилотное судно-бункеровщик СПГ грузовместимостью 5800 кубометров. Срок ввода судна в коммерческую эксплуатацию — второй квартал 2021 года", — говорится в материалах.

Отмечается также, что до 2030 года компания планирует ввести в эксплуатацию дополнительно два судна-бункеровщика СПГ.

В июне заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер заявлял, что компания планирует построить три СПГ-бункеровщика до 2025 года.