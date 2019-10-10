МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Совет министров Крыма направил на рассмотрение в Минэнерго РФ предложения, включающие строительство и реконструкцию линий электропередачи и подстанций напряжением 35 и 110 кВ в 2020-2023 годах на сумму 16,7 миллиарда рублей, сообщает Минэнерго со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

"Совет министров Республики Крым направил на рассмотрение в Минэнерго России свои предложения, включающие 52 мероприятия по строительству и реконструкции ВЛ и ПС напряжением 35 и 110 кВ в 2020-2023 годах на общую сумму 16,7 миллиарда рублей, а также мероприятие по оформлению земельных участков, линейных объектов и объектов недвижимости ГУП РК "Крымэнерго" на общую сумму 2,5 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова Черезова в ходе совещания по вопросу подготовки предложений по модернизации электросетевого комплекса Крыма и Севастополя.

Черезов добавил, что правительство Севастополя подготовило предложения, предусматривающие строительство 10 новых объектов энергоснабжения на общую сумму 5,7 миллиарда рублей. Также продолжаются работы по строительству резервной схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС.

Также замминистра провел совещание по строительству Сакской ТЭЦ в Крыму. В частности, он отметил, что до сих пор не получены все необходимые разрешительные документы для допуска ТЭЦ в эксплуатацию.