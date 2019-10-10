МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Китайская Unipec — трейдинговая "дочка" китайской государственной нефтяной и химической корпорации Sinopec — заявила об отказе от использования и фрахта танкеров, которые были задействованы для транспортировки венесуэльской нефти в течение года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Китайская Unipec… обязалась не использовать суда, которые предназначались для транспортировки нефти из Венесуэлы в текущем году", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе агентство сообщило об аналогичном решении американской ExxonMobil. Тогда отмечалось, что запрет затронет около 250 танкеров.

В отношении Венесуэлы еще с 2015 года действуют санкции США, которые неоднократно расширялись, а в последнее время — ужесточились. Ограничения относятся в том числе к государственным компаниям Венесуэлы — так, в конце января Штаты ввели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.