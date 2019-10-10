ВАШИНГТОН, 10 окт /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в четверг по телефону с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым энергетику и "злонамеренное влияние" в регионе, сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"Они говорили о важности диверсификации в энергетике и противостояния злонамеренному влиянию в регионе", — заявила Ортагус.

Под диверсификацией энергопотоков США традиционно понимают сокращение поставок углеводородов из России, "злонамеренное влияние" в Южной Европе также приписывают преимущественно Москве. При этом Россия в заявлении госдепартамента не упоминается.

Также в разговоре обсуждалось двустороннее сотрудничество, и Помпео с похвалой высказался о недавнем решении Болгарии купить восемь американских самолетов F-16, сообщила Ортагус.