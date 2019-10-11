КРАСНОЯРСК, 11 окт /ПРАЙМ/. Почти 60 горняков были эвакуированы из-за пожара на шахте "Абазинская" в пятницу утром в Хакасии, сообщает республиканский главк МЧС.

По его данным, возгорание силового кабеля произошло на глубине 200 метров.

"В 7.15 (3.15 мск) в оперативно-дежурную смену… МЧС поступило сообщение о загорании в шахте "Абазинская" на глубине 200 метров. По предварительной информации, в результате короткого замыкания загорелся силовой кабель. Произведена эвакуация 59 человек, пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении.

На тушении работали десять горноспасателей и вспомогательная горноспасательная команда из четырех человек. Пожар ликвидирован, проводятся контроль места возгорания и дымоудаление.