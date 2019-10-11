МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российская компания "Роснефть" может стать владельцем 49,9% акций американской "дочки" венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Citgo Petroleum, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что такая ситуация возможна, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по платежам по облигациям на 913 миллионов долларов, которые должны быть сделаны 27 октября.

При этом источники уточняют, что в ситуацию могут вмешаться США — американский Минфин имеет право отменить выданное разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

"Роснефть" получила 49,9% Citgo в 2016 году в залог в качестве обеспечения по кредиту на 1,5 миллиарда долларов, выданному PDVSA. Еще 50,1% Citgo находятся у держателей облигаций PDVSA.