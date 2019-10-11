ДОХА, 11 окт /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Доцент факультета бизнеса и экономики Катарского университета Абдесамад аль-Азани считает, что во время предстоящего в октябре визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию могут поднять тему примирения Эр-Рияда с Тегераном ради обеспечения безопасности поставок энергоносителей на мировой рынок.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию 14 октября, где запланированы переговоры с королем и наследным принцем и будет обсуждаться наращивание взаимодействия по различным направлениям. Во время визита ожидается подписание порядка 30 документов.

"Во время предстоящего визита президента России в Саудовскую Аравию он может предложить обсудить за столом переговоров последние взрывы на нефтяных объектах в контексте поиска примирения с Ираном. Несомненно, тема обеспечения безопасности мировых путей поставки энергоносителей будет обсуждаться во время визита в каком-либо виде: либо речь пойдет о примирении или о ненападении на нефтяные танкеры, или о прекращении конфликта между двумя сторонами. Предполагаю, что визит может открыть поле для установления своего рода перемирия между Саудовской Аравией и Ираном", — сказал Абдесамад аль-Азани.

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошел взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана — Национальной танкерной компании Ирана.

Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии, что повлекло за собой сбой нефтедобычи королевства и скачок нефтяных цен.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Путин позже заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США. Он напомнил, что Россия уже представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая, по мнению Путина, с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе очень актуальна.