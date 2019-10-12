МЕХИКО, 12 окт /ПРАЙМ/. Группа учёных-ядерщиков из научно-исследовательских институтов Мексики присоединилась к проекту дубнинского Объединённого института ядерных исследований по созданию в Подмосковье международного ускорительного комплекса NICA, меморандум о взаимопонимании c руководством российского института был подписан в посольстве России в Мексике в пятницу.

"Коллеги из пяти мексиканских университетов предложили создать детектор, изучающий интенсивность взаимодействующего пучка — то, чего в нашем эксперименте не хватало. Это важный прибор, который станет их вкладом в проект. Они создадут его, установят в Подмосковье и будут эксплуатировать, а также участвовать в общем анализе собранных данных", — рассказал в интервью журналистам после церемонии подписания вице-директор Объединенного института ядерных исследований и Директор Лаборатории физики высоких энергий Владимир Кекелидзе.

Проект NICA (Nuclotron based ion collider facility) — это коллайдер протонов и тяжёлых ионов, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований, для изучения свойств плотной барионной материи. После запуска команда физиков сможет воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму.

Как пояснил Кекелидзе, проект такого масштаба не может быть реализован одним институтом или даже одной страной — необходимы коллаборации и участие многих стран и институтов. "(Для анализа полученных данных) нужна работа тысяч ученых, которые будут писать алгоритмы и коды. У мексиканских коллег есть такие специалисты и есть возможность принять участие в разработке программной части для систем анализа и эксплуатации детектора," — добавил учёный.

Инициатива в установлении партнерства, по словам российских ядерщиков, исходила от мексиканских коллег, которые зарекомендовали себя в ходе работы с европейским центром ядерных исследований CERN. Переговоры начались три года назад, и фактически мексиканская сторона приступила к работе в рамках проекта NICA до подписания первых документов.

В проекте NICA сейчас заняты полторы тысячи ученых и инженеров из 19 стран, строительство ускорительного комплекса началось в 2013 году, ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году.