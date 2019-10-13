МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российская компания "Сибур холдинг" рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин: Атаки на НПЗ Саудовской Аравии цели не достигли

В преддверии своего визита в Саудовскую Аравию российский лидер дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Он отметил, что отношения с этим королевством развиваются практически по всем направлениям.

"Мы также считаем возможным работать и на территории Саудовской Аравии. Одна из наших компаний рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов. Это "Сибур холдинг", наша крупнейшая в этом секторе экономики компания", — заявил Путин.

Он уточнил, что в области экономического сотрудничества двум государствам еще очень многое предстоит сделать, но темп взаимодействия в этой сфере оценил как хороший.

"В прошлом году рост составил 15%, в этом году за первое полугодие — уже 38%. Мы рассматриваем хорошие совместные проекты, наш фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии создали совместную платформу в объеме 10 миллиардов долларов, 2 миллиарда уже проинвестированы. Работа идет над другими проектами, а уже реализованы несколько достаточно перспективных и интересных", — добавил президент РФ.