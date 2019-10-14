МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ConocoPhillips подписала соглашение о продаже части активов в Австралии местной компании Santos за 1,39 миллиарда долларов, говорится в сообщении американского нефтегазового гиганта.

Речь идет, в частности, о 37,5% в проекте Barossa и месторождении Caldita, 56,9% акций завода сжиженного природного газа (СПГ) Darwin и месторождении Bayu-Undan, 40% месторождения Poseidon и 50% месторождения Athena. При этом ConocoPhillips сохраняет за собой 37,5% акций СПГ-проекта Australia Pacific LNG и останется оператором в проекте. Уточняется также, что доходы от продажи будут направлены на общие корпоративные цели.

"Объем добычи, связанной с продаваемыми активами, составляет приблизительно 50 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в первом полугодии 2019 года, а доказанные запасы — приблизительно 39 миллионов баррелей нефтяного эквивалента на конец 2018 года", — указывает компания.

Ожидается, что продажа будет завершена в первом квартале 2020 года после утверждения регуляторами.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11,2 тысячи человек.

Австралийская нефтегазовая компания Santos основана в 1954 году. Штат компании превышает 2 тысячи человек.