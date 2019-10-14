КИЕВ, 14 окт — ПРАЙМ. В подземных хранилищах (ПХГ) Украина накоплено более 21 миллиарда кубометров газа, сообщил в понедельник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой — объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 миллиард кубометров", — написал Коболев на странице в Facebook.

В конце сентября компания "Укртрансгаз" оповестила о том, что в ПХГ Украины накоплено 20 миллиардов кубометров газа, что стало крупнейшим показателем за период за последние девять лет и в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона.

Позднее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Украина подготовилась к зиме, накопив необходимые запасы газа в хранилищах, и оснований для кризисов в этот период нет. При этом министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в сентябре отмечал, что накопление 21 миллиарда кубометров газа необходимо, чтобы страна стабильно прошла отопительный сезон.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние встречи с обсуждением транзита газа после 2019 года. Очередной такой раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными, однако Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. По словам Оржеля, следующая министерская встреча состоится в 20-х числах октября.