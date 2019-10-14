МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объемы запасов природного газа на новом месторождении в иранской провинции Фарс оцениваются в 540 миллиардов кубических метров, сообщает агентство Shana.

Об обнаружении крупного газового месторождения в южной провинции Фарс было объявлено на прошлой неделе. Исследователи полагают, что запасов газа Тегерану хватит на 16 лет потребления.

"Считается, что газовое месторождение, именуемое Эрам, содержит 19 триллионов кубических футов (540 миллиардов кубических метров) природного газа, из которых 13 триллионов кубических футов (около 368 миллиардов кубических метров) – извлекаемые", — пишет агентство.

Согласно результатам исследований, месторождение должно содержать качественный газ.