МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания о качестве нефти в трубопроводной системе помимо поручения Минэнерго дать предложения по контролю качества сразу же поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) учитывать будущие решения в тарифах "Транснефти", говорится в сообщении по итогам совещания.

В конце апреля в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате прокачка была приостановлена и полностью возобновилась лишь 1 июля. Происшествие привлекло внимание к качеству нефти и его контролю, вызвало споры, в частности, между "Транснефтью" и "Роснефтью". В итоге премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Козаку сформировать общую позицию с учетом мнений всех сторон.

Как говорится в сообщении, Козак поручил Минэнерго вместе с ФАС и заинтересованными организациями до 1 ноября дать согласованные предложения по возложению на "Транснефть" ответственности за качество нефти в трубопроводной системе на "выходе" из нее с компенсацией убытков от прокачки некондиционной нефти, с предоставлением грузополучателям права отказа от приема такой нефти. Козак ждет предложения по порядку расчета убытков и компенсации за ущерб от прокачки некондиционной нефти, по запретам на сдачу в систему "Транснефти" нефти с примесью продуктов ее переработки и на прием нефти через пункты сдачи, не принадлежащие самой "Транснефти" или нефтедобытчикам.

Вице-премьер также поручил дать предложения по порядку доступа грузоотправителей к материалам исследований "Транснефти" по качеству нефти на приемных пунктах и в трубопроводах, по порядку приема-сдачи нефти в систему на основании лабораторных исследований качества при составлении дву- или трехстороннего акта владельцем приемо-сдаточного пункта, грузоотправителем и "Транснефтью" и беспрепятственном доступе сторон к измерительным приборам.

Кроме того, Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти, а также по корректировке "профильного" техрегламента ЕАЭС в части содержания в нефти хлорорганики, сероводорода и тяжелых металлов.

С учетом всех распоряжений вице-премьер поручил ФАС учитывать в тарифах "Транснефти" на транспорт нефти затраты, "связанные с исполнением решений", за исключением компенсации убытков от транспортировки некондиционной нефти.