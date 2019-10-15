АЛМА-АТА, 15 окт /ПРАЙМ/. Консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО), являющийся оператором разработки Карачаганакского газоконденсатного месторождения на западе Казахстана, завершил ремонт на объектах и возобновил производство, сообщила пресс-служба КПО.

Ранее компания сообщала, что планово-предупредительный ремонт на Карачаганаке стартовал 15 сентября.

"Я рад сообщить о возобновлении производства на Карачаганакском месторождении после безопасного и успешно проведенного ППР. Весь запланированный объем работ выполнен, при этом мы добились повышения целостности объектов, надежности заводского оборудования, а также выполнения механических врезок под будущие проекты", — отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно сообщению, для ремонта были полностью остановлены все производственные объекты месторождения, включая Карачаганакский перерабатывающий комплекс.

В феврале министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что добыча углеводородов на Карачаганаке в связи с плановым ремонтом снизится до 11 миллионов тонн в 2019 году, что на 1,2 миллиона тонн меньше, чем в 2018-м.

Карачаганакское газоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в мире, разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Eni и Shell являются совместными операторами Карачаганакского месторождения, и обе компании имеют равные доли участия — по 29,25%. Американской Chevron и российскому "Лукойлу" принадлежат 18% и 13,5% соответственно. С 1 июля 2012 года в состав совместного предприятия вошла национальная компания "Казмунайгаз", доля которой в проекте составляет 10%.